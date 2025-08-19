Ponte sullo Stretto, obblighi e penali sia per lo Stato sia per Eurolink se si bloccassero i lavori

Con l’approvazione del progetto definitivo del Ponte da parte del Cipess, è stato sottoscritto anche l’Atto aggiuntivo al contratto che lega la società “Stretto di Messina” e il General contractor, il Consorzio “Eurolink”, guidato da Webuild. L’Atto aggiuntivo prevede anche il capitolo delle penali, come in tutte le grandi infrastrutture progettate e realizzate in Italia e nel mondo. Penali che riguardano sia la parte pubblica sia i privati.

Cosa potrebbe succedere nel caso in cui si bloccassero i lavori? Lo Stato potrebbe essere costretto a pagare fino a 1,5 miliardi di euro ma anche i privati rischiano grosso. Se ciò fosse responsabilità della “Stretto di Messina”, o anche nel caso di recesso da parte della società presieduta da Giuseppe Recchi e amministrata da Pietro Ciucci, la misura della penale che sarebbe applicata è pari al 5% dei lavori non eseguiti fino a un massimo dei quattro quinti del valore del contratto. È la “Stretto” a spiegare che «si tratta della metà del valore (10%) previsto dall’art. 123 del Codice degli Appalti».

