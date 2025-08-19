Lipari, problemi di luce nell’elipista: un infermiere consente l’atterraggio

Problemi si sono registrati, domenica sera, all'impianto di illuminazione dell'elipista dell’ospedale di Lipari e l'elicottero del 118, che doveva trasferire un paziente in una struttura sanitaria del messinese, ha dovuto, più volte, sorvolare il cielo isolano in attesa che fossero attivate le luci per consentire l'atterraggio in sicurezza: cosa avvenuta dopo una decina di minuti, grazie ad un infermiere che ha attivato manualmente l'impianto luci. Anche stavolta, così come il 25 febbraio scorso, quando l'elipista venne illuminata dai fari delle auto, è andata bene ma è chiaro che non ci si può sempre affidare alla buona sorte o ad interventi in extremis, in un campo, come quello sanitario, dove, in certi casi, un minuto in più o in meno può essere determinante per salvare una vita. In questo caso non c’entra l’Asp di Messina ma il Comune di Lipari, al quale, in quanto proprietario della struttura, spettano gli interventi di manutenzione straordinaria, e il gestore dell’elipista, per conto della Regione, cui spettano le opere di manutenzione ordinaria (spesso svolte dal Comune).

