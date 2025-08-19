«I disastri geologici a Messina compiuti ben prima del Ponte», il parere dell'esperto Giovanni Randazzo

Giovanni Randazzo è un noto e apprezzato docente dell’Ateneo messinese. Ordinario di Geografia fisica e Geomorfologia, insegna anche Geologia ambientale e Dinamica costiera, ed è tra i massimi esperti, in Sicilia, delle questioni geologiche. Non è un “salviniano”, anzi era stato designato assessore al Mare nella Giunta del candidato sindaco del Centrosinistra Franco De Domenico, alle ultime Amministrative.
Dopo una serie di dichiarazioni di politici e di tecnici sugli aspetti geo-sismici riguardanti la costruzione del collegamento stabile nello Stretto, il prof. Randazzo ha deciso di intervenire, soprattutto a seguito delle affermazioni dell’ex presidente dell’Ingv Carlo Doglioni.
«Doglioni – spiega Randazzo – è un eminente scienziato e dice cose scientificamente corrette, ma probabilmente non si è reso conto della gravità di quello che ha riportato la “Repubblica”, qualche giorno addietro, nei confronti di noi messinesi. È verissimo, infatti, che ci sono diversi altri fattori da considerare oltre la magnitudo, come la profondità, l’accelerazione e la velocità di oscillazione che potrebbero peggiorare gli effetti del sisma sul territorio, con un maggiore scuotimento. È anche verosimile che si verifichi un terremoto ancora più violento e a questo punto nessuno può prevedere il “post-scenario”. Sorprende l’affermazione, in quanto, da un lato è evidente, come ha puntualizzato la “Stretto di Messina”, che, ovviamente, il Ponte è stato progettato dai migliori scienziati del mondo, modellandolo sulle peggiori condizioni prevedibili, ben peggiori di quelle di Amatrice e dell’Aquila, e questo forse si è riverberato sull’aumento dei costi che, considerata la ragione, sono assolutamente giustificabili. Ma quello che mi sembra più sgradevole è l’aspetto politico, dalla presa di posizione dell’on. Bonelli a quello dalla senatrice a vita Cattaneo. Il professore, infatti, fa un ragionamento scientifico condivisibile, ma i “politici”, sostenendo e rilanciando la sua posizione, dimenticano che tra le due rive dello Stretto vive circa mezzo milione di persone che, qualora quanto sostenuto dal professore dovesse avverarsi, non avrà alcuna prospettiva di futuro.
Politici, scienziati e divulgatori continuano ad agitare il pericolo sismico per la non realizzazione del Ponte senza pensare a quello che potrebbe accadere alle città di Messina, Reggio e Villa, quando si verificherà un sisma a prescindere dalla realizzazione o meno del Ponte.
Per questa ragione trovo vergognoso – prosegue il docente di UniMe – che, pur di perseguire una confusa ideologia ambientalista e/o d’area, ci si dimentichi che ci sono delle persone che vivono intorno allo Stretto, le quali amerebbero che si facessero delle battaglie per delle politiche attive a difesa del proprio territorio piuttosto che di contrasto all’unica ragionevole possibilità di sviluppo dell’Area. Il Ponte diventerà il faro mondiale della tecnologia costruttiva, sicura e antisismica, ma dall’altro lato abbiamo l’obbligo morale di rilanciare la prevenzione sismica dell’intero territorio nazionale e locale. Non sarebbe un successo se un domani, quanto più lontano possibile nel tempo, a seguito di un sisma catastrofico ci dovessimo ritrovare con un Ponte intatto tra tre città devastate.
Per questa ragione, in parallelo con la costruzione del Ponte, dovrebbe essere rilanciata un’attività antisismica obbligatoria, che dovrebbe mettere in ragionevole sicurezza l’intero patrimonio costruito pubblico e privato di tutta l’area. Piuttosto che continuare a cercare escamotage per la non realizzazione di una struttura che ormai verrà avviata, la politica contraria (escludendo quelli che perseguono l’ambientalismo ideologico e quasi tutti i protestatari locali che sono portatori di un condivisibile interesse personale) dovrebbe lavorare per rilanciare tutte le possibili opportunità per le città dello Stretto.
I movimenti No Ponte messinesi, inoltre, in una logica assolutamente “nimby”, paventano la devastazione territoriale che il Ponte porterebbe, dimenticando che proprio la realizzazione, negli ultimi cinquant’anni, di un costruito disordinato, esposto a un oggettivo pericolo idraulico- geomorfologico, ha spinto Messina a un livello di rischio specifico molto alto, tra i più alti d’Italia.
Di fatto costruendo senza un reale Piano complessivo che tenesse conto dell’effetto cumulo, sono stati lottizzati, prima a macchia di leopardo e poi, in modo continuo, senza soluzione di continuità, le colline sabbioso-ghiaiose che bordavano il nucleo storico della città; questo dedalo di palazzi si arrampica intorno a strette strade che alla loro fine hanno un emblematico cartello che recita: “fine strada comunale inizio del torrente”. E il pericolo idraulico geomorfologico sarebbe il Ponte? Ma non finisce qua – insiste il docente –, questa stessa lottizzazione, a colpi di deroghe al Prg, ha portato all’asfissia della Riserva naturale dei Laghi e all’affollamento di quella che viene considerata una delle più belle spiagge d’Italia, non per quello che ha alle spalle, ma per il magnifico paesaggio offerto da un orizzonte che non si perde nel mare.
Tutto questo costruito costiero ha innescato un processo erosivo della costa che ha determinato l’inseguirsi di interventi urgenti e scomposti di protezione rigida che hanno provocato il completo irrigidimento del sistema costiero, di fatto ormai completamente artificializzato. Il Ponte non potrebbe causare nuova erosione. La realizzazione del Ponte andrebbe legata a una rigenerazione urbana che preveda oltre alla messa in sicurezza antisismica, la rinaturalizzazione del sistema che connette i torrenti e la costa, favorendo la sistemazione dei versanti e dei corsi d’acqua evitando ulteriori colate di cemento. La città dovrebbe essere dotata di una nuova fascia di spiaggia a difesa della costa retrostante che si dovrebbe connettere con l’entroterra, creando una infrastrutturazione sostenibile e resiliente, ampliando gli spazi verdi e mettendoli in connessione, attivando così corridoi ecologici senza soluzione di continuità».
Caricamento commenti
Commenta la notizia