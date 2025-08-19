«I disastri geologici a Messina compiuti ben prima del Ponte», il parere dell'esperto Giovanni Randazzo

Giovanni Randazzo è un noto e apprezzato docente dell’Ateneo messinese. Ordinario di Geografia fisica e Geomorfologia, insegna anche Geologia ambientale e Dinamica costiera, ed è tra i massimi esperti, in Sicilia, delle questioni geologiche. Non è un “salviniano”, anzi era stato designato assessore al Mare nella Giunta del candidato sindaco del Centrosinistra Franco De Domenico, alle ultime Amministrative.

Dopo una serie di dichiarazioni di politici e di tecnici sugli aspetti geo-sismici riguardanti la costruzione del collegamento stabile nello Stretto, il prof. Randazzo ha deciso di intervenire, soprattutto a seguito delle affermazioni dell’ex presidente dell’Ingv Carlo Doglioni.

«Doglioni – spiega Randazzo – è un eminente scienziato e dice cose scientificamente corrette, ma probabilmente non si è reso conto della gravità di quello che ha riportato la “Repubblica”, qualche giorno addietro, nei confronti di noi messinesi. È verissimo, infatti, che ci sono diversi altri fattori da considerare oltre la magnitudo, come la profondità, l’accelerazione e la velocità di oscillazione che potrebbero peggiorare gli effetti del sisma sul territorio, con un maggiore scuotimento. È anche verosimile che si verifichi un terremoto ancora più violento e a questo punto nessuno può prevedere il “post-scenario”. Sorprende l’affermazione, in quanto, da un lato è evidente, come ha puntualizzato la “Stretto di Messina”, che, ovviamente, il Ponte è stato progettato dai migliori scienziati del mondo, modellandolo sulle peggiori condizioni prevedibili, ben peggiori di quelle di Amatrice e dell’Aquila, e questo forse si è riverberato sull’aumento dei costi che, considerata la ragione, sono assolutamente giustificabili. Ma quello che mi sembra più sgradevole è l’aspetto politico, dalla presa di posizione dell’on. Bonelli a quello dalla senatrice a vita Cattaneo. Il professore, infatti, fa un ragionamento scientifico condivisibile, ma i “politici”, sostenendo e rilanciando la sua posizione, dimenticano che tra le due rive dello Stretto vive circa mezzo milione di persone che, qualora quanto sostenuto dal professore dovesse avverarsi, non avrà alcuna prospettiva di futuro.