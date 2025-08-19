Controlli di Ferragosto alle Eolie: sanzioni, denunce e sequestri

Nei giorni di Ferragosto i carabinieri della Compagnia di Milazzo, supportati dalla motovedetta Stefanizzi, hanno intensificato i controlli su tutto l’arcipelago eoliano per garantire la sicurezza dei vacanzieri.

Sono state identificate oltre 350 persone e verificati 219 veicoli, con multe per più di 9.000 euro, 70 punti patente decurtati, 7 mezzi sequestrati e altri 7 sottoposti a fermo amministrativo. Quattro persone sono state denunciate per ubriachezza molesta.

Sul fronte antidroga, 7 giovani sono stati segnalati alla Prefettura di Messina perché trovati con modiche quantità di marijuana, cocaina e hashish. Un uomo è stato denunciato per furto in abitazione, un altro per lesioni, minacce e sottrazione di cellulare.

I controlli hanno riguardato anche le attività commerciali: i militari hanno denunciato tre titolari per detenzione di alimenti in cattivo stato e per aver organizzato serate danzanti senza le necessarie autorizzazioni. Altre quattro persone sono state sanzionate per violazioni a ordinanze comunali e norme sulle emissioni sonore.