Capo d’Orlando, paura per il crollo di calcinacci dal plesso dell’ex “Merendino”

Un pezzo di storia dell’istruzione di Capo d’Orlando rischia di trasformarsi in un immediato e costante pericolo per i cittadini. Nel frattempo rappresenta, ormai da tempo, il simbolo dell’abbandono dei beni comuni che, per un motivo o per l’altro, vengono inspiegabilmente lasciati al proprio destino con tutti i logici conseguenti pericoli.

Qualche sera fa, infatti, dal prospetto dell’ex istituto Tecnico commerciale e per geometri “Merendino”, situato sul lungomare Andrea Doria, sono caduti dei pericolosi e pesanti calcinacci dal cornicione dell’ultimo piano.

Dopo la segnalazione di alcuni residenti, spaventati pure per le dimensioni dei detriti precipitati al suolo e del rumore provocato dall’impatto, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello che hanno messo in sicurezza la zona provvedendo pure a picconare tutte le parti ancora pericolanti.

