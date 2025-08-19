Capo d’Orlando, paura per il crollo di calcinacci dal plesso dell’ex “Merendino”

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Un pezzo di storia dell’istruzione di Capo d’Orlando rischia di trasformarsi in un immediato e costante pericolo per i cittadini. Nel frattempo rappresenta, ormai da tempo, il simbolo dell’abbandono dei beni comuni che, per un motivo o per l’altro, vengono inspiegabilmente lasciati al proprio destino con tutti i logici conseguenti pericoli.
Qualche sera fa, infatti, dal prospetto dell’ex istituto Tecnico commerciale e per geometri “Merendino”, situato sul lungomare Andrea Doria, sono caduti dei pericolosi e pesanti calcinacci dal cornicione dell’ultimo piano.
Dopo la segnalazione di alcuni residenti, spaventati pure per le dimensioni dei detriti precipitati al suolo e del rumore provocato dall’impatto, sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Sant’Agata Militello che hanno messo in sicurezza la zona provvedendo pure a picconare tutte le parti ancora pericolanti.
