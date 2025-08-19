Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Canto e natura: emozionante scalata dell'Etna per alcuni coristi della Cattedrale di Messina

19 Agosto 2025

Avranno anche intonato qualche nota una volta arrivati in cima, ma prima si sono abbandonati all'emozione di guardare il meraviglioso spettacolo che si domina dall'alto: alcuni cantori della cappella della Cattedrale di Messina sono stati protagonisti di un'avvincente escursione sui crateri sommitali dell'Etna, partita da Piano Provenzana.

A guidarli, non nella direzione del canto ma lungo il percorso lungo e faticoso, don Giovanni Lombardo - il sacerdote escursionista - e Frabrizio Zucccarello, guida vulcanologica abilitata e membro del collegio delle Guide alpine e vulcanologiche di Sicilia.

"La passione per l'Etna, la natura e tutto ciò che offre la mia meravigliosa terra, mi ha permesso di poter realizzare un sogno che coltivavo sin da bambino", spiega Zuccarello che ha coinvolto i cantori messinesi e altre persone in questa straordinaria esperienza.

