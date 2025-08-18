Via al controesodo, lunghe file a Messina. Sei le navi private in funzione, tre di Bluferries

Lunedì di partenze e primi "assaggi" di controesodo estivo. Da stamattina una fila continua di auto e moto in partenza della Sicilia si dirige verso l'imbarcadero di viale della Libertà senza sosta. Una fila che però è sempre in movimento e procede verso l'imbarcadero. Poco dopo le 13 la fila delle auto arrivava all'altezza della Batteria Masotto sulla Passeggiata a mare ma il fiume di auto che giunge dal Boccetta è continuo. Pieno il serpentone che conduce agli imbarchi di rada S.Francesco. Sono sei le navi in funzione del gruppo Caronte &Tourist che stanno facendo la spola tra le due sponde. Gran lavoro per la polizia municipale, soprattutto per le pattuglie all'incrocio tra il viale Giostra (libero di auto) e il viale della Libertà dove l'arrivo delle auto verso l'imbarco non si è mai fermato.

Bluferries invece ha in servizio tre navi nello Stretto, e una di riserva, già pronta con l'equipaggio a bordo.