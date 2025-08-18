Riqualificazione Molini Lo Presti, istanze entro lunedì 1 settembre

Cresce l’interesse degli operatori a partecipare alla progettualità mista finalizzata alla riqualificazione dei Molini Lo Presti. E, per la seconda volta, la Centrale di Committenza del consorzio tirrenico “Ecosviluppo 2000” ha prorogato la scadenza dei termini per la presentazione della manifestazione di interesse. Infatti oggi era la data ultima, dopo la proroga del mese scorso e invece, alla luce dei numerosi quesiti posti, si è deciso di fissare il termine ultimo all’1 settembre.

Altre due settimane anche per permettere di preparare la documentazione necessaria per la presentazione dello studio di fattibilità tecnica- economica finalizzato all’affidamento in concessione della progettazione e dei lavori per il recupero e rifunzionalizzazione dell’opificio di via dei Mille.

