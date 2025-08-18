Rassegna stampa 18-08-2025 edizione Messina

In questo video alcuni dei titoli principali del nostro giornale, edizione Messina-Sicilia, a cura di Giuseppe Mercurio. Di seguito gli altri che potete leggere nel giornale in edicola oggi
MESSINA
- Padiglioni della Fiera a Messina, Rizzo esplora l’ipotesi di una svolta
- Messina, la Bandiera Blu sventola sul futuro: ecco quanto hanno preso i comuni
- Focus sulla distribuzione idrica: quante criticità nel Messinese
IN PROVINCIA
- Chiusura del ponte San Giuliano, comunità dei Nebrodi in ginocchio
- L’amore non tradisce le origini: dall’Australia a Capo d’Orlando per dire sì
- Riqualificazione Molini Lo Presti, istanze entro lunedì 1 settembre
