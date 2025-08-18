Paura a Roccalumera, incendio devasta un edificio a due piani

Un grave incendio si è verificato a Roccalumera, dove le fiamme hanno distrutto un deposito nella frazione Allume. Il rogo è divampato in contrada Belfiore, nei pressi del torrente, e ha colpito un edificio a due piani utilizzato come magazzino, provocando ingenti danni. Il fuoco, infatti, ha totalmente distrutto tre veicoli, un fuoristrada, una berlina Bmw e una Fiat 500, provocato il crollo di un pergolato in ferro e danneggiato attrezzature di vario genere custodite all'interno dei locali. Le fiamme si sono diffuse velocemente, alimentate dai materiali facilmente combustibili, e hanno interessato anche un'abitazione e un terreno agricolo limitrofi, ma senza provocare gravi danni.