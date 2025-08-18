Padiglioni della Fiera a Messina, Rizzo esplora l’ipotesi di una svolta

Non c’è solo il verde o la vista del mare. Oltre il prato della cittadella fieristica, del progresso che in autunno la riapertura sancirà rispetto alla chiusura dell’ultimo decennio, ci sono i contenuti, la fruizione del patrimonio di edifici ed opportunità complessivo che diventerà al contempo Lungomare. Un patrimonio il cui significato sta in tre aggettivi riferiti ai padiglioni quasi dimenticati: bene culturale storico-architettonico e valore sociale, di memoria. In riferimento a tutto ciò, dopo 6 anni di paralisi a seguito dello stop traumatico al cantiere dei restauri, i primi giorni di settembre potrebbero portare un’incoraggiante novità. Sulla posta in gioco un rapido cenno: si tratta dei lavori già completati per il Portale, di quelli in gran parte eseguiti ma da ultimare con elementi preziosi per il Padiglione delle Mostre; e gli interventi fondamentali, purtroppo interrotti sul nascere nel lungo “Padiglione a Nave” di Pantano, l’edificio più significativo della Fiera, espressione del Razionalismo dell’Architettura italiana. Ecco, dunque, la notizia.

L’Autorità di Sistema portuale guidata dal commissario Ciccio Rizzo tenterà di verificare la via di un accordo transattivo tra lo stesso ente ministeriale e i legali delle imprese messinesi, Lupò e De Domenico, che nel 2016 si aggiudicarono i lavori da 5,4 milioni, nel 2017 li avviarono e poi nel 2019 li interruppero, dopo aver realizzato opere per circa 2,7 milioni. Vi è già stato un primo incontro interlocutorio.

