Non ce l'ha fatta l'operaio rimasto ferito in un cantiere di Furci Siculo: Antonio Di Stefano è morto in ospedale a Messina

Tragico esito per l’incidente avvenuto in un cantiere edile di Furci Siculo lo scorso 3 aprile.

L’operaio rimasto gravemente ferito, Antonio Di Stefano, 58enne di Pagliara, si è spento nelle scorse ore all’ospedale Piemonte di Messina a causa dei gravi traumi riportati. L’uomo, dipendente di una ditta di calcestruzzo di Pagliara, era giunto al volante di un’autobetoniera in un’area privata dove erano in corso i lavori di completamento di un complesso sportivo, allo scopo di rifornire il cantiere di calcestruzzo per eseguire il getto dei pilastri: durante le operazioni, però, sarebbe scivolato da una scaletta in ferro posta sul retro del mezzo d’opera, battendo violentemente la testa sul terreno. Condotto in ambulanza al Policlinico di Messina, è stato ricoverato in prognosi riservata nel reparto di Rianimazione e successivamente trasferito all’ospedale Piemonte, dove è spirato nelle scorse ore a causa dei grati traumi riportati nell’incidente.