Messina, la Bandiera Blu sventola sul futuro: ecco quanto hanno preso i comuni

Solo una tappa, non certo la meta. Il recente riconoscimento della Bandiera Blu, conferito alle spiagge di città e provincia spinge a fare ancora meglio e pianificare per tempo attività volte a confermare il vessillo in quelle località già premiate e, perché no, estenderlo ad altre nuove.

La Città metropolitana, con determina firmata dal direttore generale Giuseppe Campagna, ha approvato il “Progetto Bandiera Blu 2025/2027-Concessione per l’anno 2025 e relativo riparto del contributo da assegnare ai Comuni della provincia di Messina che hanno ottenuto la certificazione della qualità ambientale delle proprie località rivierasche relativamente al turismo sostenibile in località turistiche marine e lacustri”. Sul piatto ci sono 500mila euro per l’annualità in corso, da versare nelle casse degli enti locali interessati entro il 31 dicembre prossimo. La somma comprende una parte fissa di 270mila euro, ripartita tra i Comuni di Messina, Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa, a cui vanno 30mila euro ciascuno, più una quota di 230mila euro assegnata in base alla popolazione (al 30 dicembre 2024). Così, Messina riceve altri 195.620,04 euro per i suoi 217.959 abitanti, per un totale di 225.620,04 euro; Alì Terme 32.080,42 euro (2.080,42 euro per 2.318 abitanti); Furci Siculo 32.865,74 euro (2.865,74 euro per 3.193 abitanti). La popolazione di Letojanni (2.910) frutta all’Amministrazione Costa ulteriori 2.611,75, per complessivi 32.611,75 euro, mentre Nizza di Sicilia incamera 33.159,23 euro (3.159,23 euro per 3.520 abitanti), Roccalumera 33.645,68 euro (3.645,68 euro per 4.062 abitanti), Santa Teresa di Riva 38.315,42 euro (8.315,42 euro in virtù dei suoi 9.265 residenti), Taormina 39.422,04 euro (9.422,04 euro grazie ai suoi 10.498 abitanti). A Tusa, con 2.540 abitanti, sono destinati 32.279,67 euro, dei quali 2.279,67 relativi alla popolazione.

