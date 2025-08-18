L’amore non tradisce le origini: dall’Australia a Capo d'Orlando per dire sì

Si realizza per molte coppie di australiani il sogno di sposarsi a Capo d’Orlando lì dove i genitori ed i nonni hanno trascorso i giorni più belli della loro gioventù prima di lasciare la terra natìa. Complice di questa “matrimonio-mania” sono i festeggiamenti per il primo Centenario dell’autonomia della città che la separò da Naso. Così Capo d’Orlando è diventata un set cinematografico per il giorno più bello della vita con fiorai che addobbano piazze, ristoratori che apparecchiano i tavoli sulle spiagge, decine di stalli di parcheggio riservati per gli invitati, videomaker giunti appositamente dall’Australia e B&B ed hotel riservati per centinaia di ospiti giunti dalla terra dei canguri.

Dopo Tullia e Giuseppe, che vivono a Fremantle, la città gemellata con Capo d’Orlando dal 1982, mercoledì sarà la volta di Gioia e Kyle di Perth. Dopo aver detto sì innanzi a padre Nello, il parroco della città che li unirà in matrimonio, anche loro andranno a vivere a Fremantle.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale