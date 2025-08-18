Focus sulla distribuzione idrica: quante criticità nel Messinese

Criticità, infrastrutture esistenti (per lo più malconce) e interventi da realizzare. Il Piano d’ambito dell’Ati (Assemblea territoriale idrica) Messina, aggiornato pochi mesi fa, individua lo stato di fatto e quello in prospettiva di una provincia che fortunatamente, quest’estate, non si è trovata ad affrontare le stesse emergenze di un anno fa. Ma occorre guardare avanti e programmare azioni vitali, che nelle intenzioni della governance dell’Ati passano da un Sistema di gestione unico, da affidare a una nuova società mista pubblica e privata.

In attesa della gara per l’individuazione di un operatore economico “esterno”, il Piano scatta una fotografia – affatto rosea – della situazione esistente. Priorità alla riduzione delle perdite «che oggi superano il 50%», attraverso il monitoraggio dei volumi, la distrettualizzazione delle reti, il controllo delle pressioni, l’efficientamento mirato delle infrastrutture. Attualmente, inoltre, è scartata l’ipotesi di realizzare dissalatori nell’Ambito territoriale, con esclusione delle Isole Eolie, «sia per i costi di investimento, sia per i successivi costi di gestione, ritenendo molto più conducente e strategico recuperare le risorse idriche al momento disperse». Passando alle fonti di approvvigionamento, sono definite «inadeguate».

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale