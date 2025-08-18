E' messinese la prima fan a rendere omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo. Mary Gitto: "Ricorderò sempre la sua carezza"

«Mi chiamo Mary, arrivo da Messina, e sono qui oggi per ricordare Pippo. E’ una foto storica dell’81 quella in cui lui creò Antenna Sicilia Catania e il Festival Siciliano, dove io partecipai come cantante. Pippo incoraggiò quella ragazzina e ricorderò sempre con affetto la sua carezza», ha dichiarato Mary Gitto, arrivata alle 7:30 e prima fan a rendere omaggio alla camera ardente di Pippo Baudo.

"L'ho rivisto nel pubblico di Domenica In, e in occasione dei 60 anni della sua carriera in Rai. In Sicilia come in tutta Italia siamo cresciuti con la sua televisione, la vera televisione italiana. Pippo è e resterà il re della tv, che non dimenticheremo mai», ha aggiunto. La donna ha ricordato anche l’esperienza di Antenna Sicilia: «Una televisione che Pippo fece diventare un punto di riferimento, portando persino grandi talenti nazionali, lanciandone tanti come Barbara D’Urso. Per noi ragazzi era un’occasione unica per incontrare artisti che arrivavano da tutta Italia». Alla domanda su un possibile erede del grande conduttore, Mary ha indicato: «Posso dire Carlo Conti».