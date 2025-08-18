Controlli straordinari dei Carabinieri a Giardini Naxos e Taormina: due persone denunciate e due giovani segnalati quali assuntori di droga

Nei giorni di Ferragosto al fine di garantire la sicurezza dei vacanzieri che hanno raggiunto in gran numero la costa ionica, i Carabinieri della Compagnia di Taormina hanno eseguito un servizio straordinario di controllo del territorio nei Comuni di Giardini Naxos e Taormina, per prevenire e reprimere i reati in genere e quelli connessi al traffico di sostanze stupefacenti, nonché delle infrazioni al Codice della Strada, con particolare attenzione al controllo delle persone che si mettono alla guida di veicoli dopo avere consumato bevande alcoliche, soprattutto nelle zone di maggiore aggregazione giovanile.

Nello specifico sono stati predisposti servizi di pattugliamento anche nella zona costiera, soprattutto nelle ore serali e notturne, con particolare attenzione alle aree della “movida”, nel corso dei quali sono stati sottoposti a controlli numerosi veicoli e persone, e sono state elevate diverse sanzioni per le violazioni al codice della strada per oltre 10.000 euro, anche per condotte che mettono in serio pericolo la sicurezza di automobilisti e pedoni, con il ritiro di una patente di guida e il sequestro di un veicolo. Con riferimento ai reati connessi alla circolazione stradale, i militari dell’Arma hanno denunciato un individuo per “guida senza patente perché mai conseguita”.