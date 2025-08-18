Chiusura del ponte San Giuliano, comunità dei Nebrodi in ginocchio

Il violento temporale di sabato pomeriggio ha provocato la chiusura del ponte San Giuliano, cruciale arteria di collegamento tra Randazzo e Santa Domenica Vittoria, lasciando di fatto il piccolo comune dei Nebrodi isolato. La situazione di emergenza ha spinto il sindaco Nunzio Spartà e l’assessore Filippo Spartà a lanciare un appello urgente ai massimi livelli istituzionali, al ministro Salvini, al presidente della Regione, Renato Schifani, ai prefetti di Messina e Catania, chiedendo interventi immediati.

L’ingente massa d’acqua, che ha interessato la viabilità statale e locale, ha causato il distacco del parapetto di valle dalla struttura portante del ponte, dice l’Anas. I tecnici sono al momento operativi sui luoghi per constatare la situazione complessiva dell’opera e del suo contesto e pianificare le attività di ripristino della viabilità per il collegamento.

Oggi l’Anas procederà con la posa in opera del new jersey in calcestruzzo armato al fine di consentire la riapertura della statale con circolazione a senso unico alternato, ripristinando pertanto le condizioni vigenti precedenti al fenomeno meteorologico verificatosi.