Vulcano, alluvione sull’isola: vigili del fuoco salvano quattro giovani sorpresi da una piena

Momenti di paura a Vulcano, dove nel pomeriggio di ieri violenti eventi alluvionali hanno colpito l’isola, provocando frane, accumuli di fango e detriti lungo le strade. La squadra boschiva dei vigili del fuoco è intervenuta per prestare soccorso alla popolazione e mettere in sicurezza diversi veicoli rimasti bloccati.

Di particolare rilievo il salvataggio di quattro giovani che, a bordo di un fuoristrada, si erano avventurati nelle zone del cratere. Una piena improvvisa li ha colti di sorpresa, costringendoli a rifugiarsi all’interno del mezzo. Sono stati poi raggiunti e tratti in salvo dai pompieri, in collaborazione con la locale stazione dei carabinieri.

Le operazioni, protrattesi fino a tarda sera, sono riprese anche oggi per completare la bonifica e riportare condizioni di sicurezza sull’isola. L’attività dei Vigili del fuoco resta costante, a supporto della comunità colpita dall’ondata di maltempo.

