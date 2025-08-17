Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina vuole essere... Fiera: si lavora già alla futura gestione

Messina vuole essere... Fiera: si lavora già alla futura gestione

L’orgoglio di tanti messinesi dopo le prime immagini del lungomare e del prato verde. L’Autorità Portuale lavora in sinergia con il Comune per la futura programmazione

Un lungomare di cui Messina può essere... Fiera

Hanno colpito le prime immagini del prato della Fiera. Una scoperta per moltissimi messinesi che hanno nel cassetto dei ricordi quello spazio che proprio oggi era il riferimento laico del dopo Vara. E se le premesse saranno mantenute Messina potrà essere... Fiera di questa profonda trasformazione. Il verde riempie di contenuti uno spazio troppo poco sfruttato dalla città, anche ai tempi d'oro. Il resto lo faranno gli spazi gioco e l’aree per lo sport, le panchine vista mare e quella magia che solo lo scenario misto all’amarcord possono dare.
A fine settembre tutto dovrebbe essere pronto e a quel punto la città potrà riprendersi uno spazio che non potrà che migliorarla.
«È uno spazio che la città merita: lo merita per la sua storia e lo merita per la sua vocazione – ha detto il commissario dell'Autorità di Sistema Francesco Rizzo che sta seguendo passo passo il cantiere –.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province