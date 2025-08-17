Messina vuole essere... Fiera: si lavora già alla futura gestione

Hanno colpito le prime immagini del prato della Fiera. Una scoperta per moltissimi messinesi che hanno nel cassetto dei ricordi quello spazio che proprio oggi era il riferimento laico del dopo Vara. E se le premesse saranno mantenute Messina potrà essere... Fiera di questa profonda trasformazione. Il verde riempie di contenuti uno spazio troppo poco sfruttato dalla città, anche ai tempi d'oro. Il resto lo faranno gli spazi gioco e l’aree per lo sport, le panchine vista mare e quella magia che solo lo scenario misto all’amarcord possono dare.

A fine settembre tutto dovrebbe essere pronto e a quel punto la città potrà riprendersi uno spazio che non potrà che migliorarla.

«È uno spazio che la città merita: lo merita per la sua storia e lo merita per la sua vocazione – ha detto il commissario dell'Autorità di Sistema Francesco Rizzo che sta seguendo passo passo il cantiere –.

