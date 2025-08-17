Messina, via al terzo ciclo di disinfestazione contro la zanzara tigre. Ecco tutte le date e le zone

MessinaServizi Bene Comune ha comunicato il terzo ciclo di disinfestazione contro la zanzara tigre. La società raccomanda di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; mettere al riparo animali; chiudere le finestre; lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini. In caso di condizioni meteorologiche avverse, la programmazione potrà subire variazioni. Gli interventi saranno a partire dalla Mezzanotte.

Lunedì 18 agosto Area Sud: Altolia, Molino, Giampilieri, Giampilieri Marina, Pezzolo, Briga Superiore, Briga Marina. Area Centro: Gravitelli, Case popolari e Via Padre Nino Trovato. Via Pietra Santa, Valle degli Angeli, Piazzetta Palmara e via del Santo, Quadrato Ospedale Piemonte e Messina 2. Martedì 19 agosto Area Sud: Santo Stefano di Briga, Santa Margherita Paese, Santa Margherita Lungomare, Ponte Schiavo, Runci e Santa Margherita Marina, Galati Santa Lucia, Galati Sant’Anna e Galati Marina.

Area Centro: Camaro San Paolo, Camaro San Luigi, Camaro Superiore, Mito, Via Polveriera, Bisconte, Cataratti, Fondo Pugliatti. Mercoledi 20 agosto Area Sud: Tipoldo, Mili San Pietro, Mili San Marco, Larderia Superiore, Larderia Inferiore, Mili Marina, Mili Moleti e Tremestieri.

Area Centro: Contrada Noviziato, Rione Gonzaga, Montepiselli Inferiore e Superiore, Rione Fondo Ruggeri, Fondo Sterio e via Puntale Arena, Cristo Re e Via dei Carrai e limitrofe, Via Dino e Clarenza, Via Saccano, Piazza Basico’, Via Grattoni, Via Rocca Guelfonia e limitrofe, Scoppo.

Giovedì 21 agosto Area Sud: Santa Lucia. Area Nord: Via Duca degli Abbruzzi, Quadrato Via Brasile, Via Principessa Mafalda e Via Fulci, San Licandro, Annunziata, Via Olimpia, Via Umberto Fiore, Conca d’Oro.

Venerdì 22 agosto Area Sud: Zafferia, Villaggio UNRRA, Pistunina, Villaggio CEP. Area Nord: Torrente Trapani Alto, Via Nuova Panoramica, Viale Regina Elena, Viale della Libertà, Quadrato Piazza Castronovo lato mare, Quadrato Piazza Castronovo lato monte, Quadrato Manzoni, Via Palermo e Badiazza. Sabato 23 agosto