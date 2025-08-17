Messina, squalo capopiatto si spiaggia a Paradiso. Intervenuta la Capitaneria

Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Grande curiosità oggi a Paradiso, dove uno squalo capopiatto si è spiaggiato sull'arenile che sta sotto il distributore. Inevitabile la curiosità di alcuni bagnanti che si sono avvicinati per recuperarlo. Poco dopo è arrivata la Capitaneria di porto. Lo squalo capopiatto, noto anche come pesce vacca (Hexanchus griseus), non è considerato pericoloso per l'uomo. È uno squalo solitario e lento, che si nutre di una varietà di organismi marini, ma non è noto per attacchi all'uomo

