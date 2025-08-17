Messina, il Comitato “No Ponte” diffida il sindaco

Il Comitato “No Ponte Capo Peloro” ha inviato una diffida al sindaco di Messina, Federico Basile, «per ricordargli i tanti rischi che il nostro territorio correrà se dovessero partire i lavori del Ponte sullo Stretto». Insieme con il Comitato, anche Avs, Pd, M5S e Cgil hanno firmato l’atto nel quale si scrive che «il sindaco verrà ritenuto responsabile dei danni che la comunità e il territorio dovessero subire a causa dell’apertura dei cantieri». La diffida viene trasmessa anche alla prefetta Cosima Di Stani e al presidente della Regione siciliana, Renato Schifani.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale