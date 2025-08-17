Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Messina, dopo l’incendio è inagibile il palazzo di via monsignor Bruno

Messina, dopo l’incendio è inagibile il palazzo di via monsignor Bruno

È ancora inagibile lo stabile a cinque piani di via monsignor Francesco Bruno dove alla vigilia di ferragosto si è sviluppato uno spaventoso incendio.
La palazzina terrazzata che si trova in una traversa di viale Boccetta, infatti, è stata interdetta dai vigili del fuoco almeno fino a quando non si provvederà alla bonifica dei luoghi (androne, scale, ascensore) e al ripristino delle condizioni di sicurezza necessaria per i residenti, alcuni dei quali anziani, compresa la sostituzione della cabina dei contatori della luce al pianterreno, il punto dal quale si sarebbe sviluppato l'incendio.
