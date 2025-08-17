Lutto a Capo d'Orlando, la comunità piange la morte dell'avv. Carlo Giuseppe Antillo

E’ morto ieri a Capo d’Orlando, all’età di 95 anni, l’avvocato Carmelo Giuseppe Antillo. Con lui se va un pezzo di storia del paese, a pochi giorni dal centenario della sua autonomia. L’avvocato Antillo, oltre ad essere stato uno stimato professionista, ha rivestito ruoli di assoluto rilievo nell’amministrazione comunale del paese e nella politica provinciale. Esponente di primo piano del partito socialista prima, e poi del partito socialdemocratico, è stato ininterrottamente consigliere comunale dagli anni ’60 fino al 1994. Assessore in numerose amministrazioni, ha pure rivestito la carica di sindaco in due occasioni: dal marzo 1982 al maggio 1985 e dal 24 settembre 1993 al 28 giugno 1994.

Come assessore alla cultura ha sostenuto la crescita e la continuità della mostra “Vita e paesaggio di Capo d’Orlando”, istituita nel lontano 1955, ed ha costante animato la vita culturale del paese, favorendo relazioni con la Fondazione Famiglia Piccolo di Calanovella e la pubblicazione di importanti pubblicazioni sulla storia e sui beni culturali del paese.

Ritiratosi dalla politica attiva, ha continuato il suo impegno pubblico nell’associazionismo locale rivestendo per più mandati il ruolo di presidente della Società di Mutuo Soccorso “L’avvenire”. La notizia della sua morte ha provocato vivo cordoglio nella comunità orlandina che lo ricorda come un protagonista assoluto della vita pubblica. Il funerale dell’avvocato Antillo si svolgerà oggi pomeriggio presso la Chiesta Cristo Re.