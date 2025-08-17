Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Insulti, multe e minacce di denunce: a Taormina la lotta agli incivili va avanti così

Il cittadino che segnala la presenza di cumuli di rifiuti abbandonati viene bollato come «cog……» perché reo di «infangare il nostro lavoro e la nostra comunità», quello che, al contrario, plaude ai controlli svolti dal Comune viene invece classificato come appartenente alla “gente perbene”.
È lo “stile” utilizzato dal sindaco Cateno De Luca, che in occasione di un servizio di contrasto ai conferimenti illeciti di rifiuti non ha mancato di ricordare il suo modo di rivolgersi alla popolazione. Ad operare sono stati gli operatori dell’Asm e gli ispettori ambientali dell’associazione di volontariato “Corpo Agroforestale” di Barcellona Pozzo di Gotto, che da settimane girano in città con un’uniforme colore antracite e la scritta “Polizia rurale”, con tanto di gradi militari, pistola al peperoncino e manette.
