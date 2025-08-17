Giardini Naxos, i lavori sulla scogliera: la Soprintendenza avvia gli accertamenti

«L’allarme e l’indignazione dei cittadini non sono frutto di “illazioni di detrattori politici”, come afferma il sindaco, ma della constatazione di un’aggressione paesaggistica ed ambientale di inusitata violenza, contro la quale l’amministrazione comunale non ha mosso un dito».

Non ci sta il comitato “Spiagge pubbliche” di Giardini Naxos alle affermazioni del primo cittadino Giorgio Stracuzzi, che ha respinto le accuse di “scempio” in merito alla realizzazione di uno stabilimento balneare privato sulla scogliera lavica della Nike, con un’autorizzazione di durata breve per occupare una superficie di 500 mq rilasciata dal Demanio marittimo e con lavori avviati l’11 agosto dopo una comunicazione protocollata al Comune.

