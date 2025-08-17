Classifica mondiale degli Atenei: UniMe difende bene la sua posizione

È stata resa nota proprio il giorno di Ferragosto. La prestigiosa classifica “Arwu-Academic Ranking of World Universities", il cosiddetto “Shangai Ranking”, conferma l’Università di Messina in un “range” tra le posizioni 801 e 900, sui primi mille Atenei al mondo. La classifica, in realtà, riguarda ben 2500 istituzioni accademiche internazionali, ma solo mille sono quelle che hanno conseguito il punteggio più alto per entrare in graduatoria. L’Ateneo peloritano, più o meno, conferma la stessa posizione del 2024, con un apprezzamento particolare verso alcuni corsi di laurea e materia insegnate: Scienza e tecnologia alimentare (101-150); Scienze veterinarie (101-150); Farmacia e Scienze farmaceutiche (101-150); Scienze agrarie (201-300); Amministrazione aziendale (201-300); Odontaiatria e Scienze orali (201-300); Tecnologia medica (201-300); Ingegneria elettrica ed elettronica (301-400); Chimica (401-500); Salute pubblica (401-500).

