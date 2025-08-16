Vulcano, il ministro Crosetto e l'attore Sergio Friscia si godono l'isola e la buona cucina

Una serata all’insegna del gusto e della convivialità ha animato l’isola di Vulcano, dove due protagonisti di mondi diversi – il ministro della Difesa Guido Crosetto e l’attore e conduttore palermitano Sergio Friscia – hanno potuto apprezzare l'ospitalità e la buona cucina dell'isola nell'ormai noto "ristorante eoliano dei vip" The King of Fish.

L’incontro, avvenuto in un clima informale e rilassato, ha sorpreso i clienti del locale, abituati sì a ospiti illustri, ma non a una coppia tanto inedita quanto curiosa: Crosetto, figura di spicco della politica italiana, e Friscia, volto amato della comicità e della televisione.