Messina tra esodo e controesodo: scatta oggi il piano viabile per gestire il traffico in città

È partito questa mattina il piano viario del controesodo programmato da Prefettura e Comune di Messina. Sinora il flusso di veicoli in uscita dall’isola non preoccupa. Sulle autostrade il traffico viene considerato regolare dalla Polizia Stradale, mentre in città l’attenzione maggiore è per la mobilità diretta agli imbarcaderi privati. La mattinata è scivolata via senza grandi problemi, il serpentone non si è riempito e le auto non hanno raggiunto ancora il viale della Libertà dove c’è una pattuglia fissa della Polizia municipale a presidiare l’incrocio con il viale Giostra. Il grosso del traffico, però, è atteso per le prossime ore, anche in base alle esperienze degli scorsi anni quando nel primo pomeriggio è stato alzato il livello dell’allerta con le diverse fasi previste dal controesodo.

In considerazione dell’avvio del controesodo estivo, a Messina è stata dunque predisposta l’attivazione del piano viabile, già sperimentata con successo nelle ultime due estati, al fine di gestire e ottimizzare la fluidificazione del traffico veicolare in città.