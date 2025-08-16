Messina, diportista francese soccorso ad Acqualadroni: barca a vela affondata

Attimi di paura nella mattinata di oggi nelle acque antistanti di Acqualadroni a Messina, dove un diportista francese, a bordo di una barca a vela di circa otto metri, ha lanciato una chiamata “May-Day” alla Capitaneria di Porto.

Secondo quanto ricostruito, il malcapitato non riusciva più a governare l’imbarcazione a causa del repentino peggioramento delle condizioni del mare e del vento. L’unità, fuori controllo, è finita contro la barriera frangiflutti, riportando una falla e iniziando a imbarcare acqua.

La Sala Operativa della Guardia Costiera di Messina ha disposto l’immediato invio della motovedetta CP 852 e allertato il servizio di emergenza sanitaria 118. Nel frattempo, l’uomo, che si trovava da solo a bordo, è stato tratto in salvo da due diportisti della zona, che lo hanno raggiunto prima dell’arrivo dei soccorsi.

Una volta disincagliata dalle onde, la barca a vela si è adagiata sul fondale, mentre il diportista è stato affidato ai sanitari e trasportato in ospedale per accertamenti.