Maltempo alle Eolie: bomba d'acqua su Lipari. Tromba marina a Panarea: saltano anche i collegamenti telefonici

Dopo le giornate di caldo intenso, sull’isola di Lipari si è abbattuto un violento nubifragio. Le strade si sono trasformate in veri e propri fiumi d’acqua, mentre fulmini e tuoni hanno creato momenti di forte apprensione tra residenti e turisti. In particolare, via Tenente Mariano Amendola è stata completamente invasa dalla pioggia, rendendo complicato a cittadini e commercianti entrare o uscire dai propri locali.

Situazioni simili anche in via Roma, Calandra e Marina Lunga, dove l’acqua scorreva come in piena. Il maltempo ha messo in difficoltà anche i diportisti: molti sono rimasti bloccati sulle proprie imbarcazioni, sia in mare aperto che ormeggiati ai pontili.

Nelle altre isole dell’arcipelago le conseguenze sono state diverse: a Stromboli si è registrata soltanto una leggera pioggia, mentre a Panarea i collegamenti telefonici sono andati in tilt ed è stato avvistato uno spettacolare fenomeno di tromba marina.