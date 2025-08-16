Maltempo a Messina, barca a vela contro gli scogli ad Acqualadroni: diportista francese finisce in ospedale

Paura questa mattina ad Acqualadroni, lungo la costa tirrenica di Messina, a causa del maltempo che ha messo in difficoltà una barca a vela. L’imbarcazione, condotta da un diportista francese, a causa di un peggioramento improvviso delle condizioni climatiche, è stata spinta dalla forza del mare contro gli scogli a ridosso della costa, riportando gravi danni. L’urto ha provocato l’apertura di una falla nello scafo, rendendo la situazione ancora più critica.

Dopo alcuni tentativi e con l’aiuto della risacca, la barca si è disincagliata dagli scogli, ma a causa delle infiltrazioni d’acqua si è successivamente adagiata sul fondale poco distante. L'uomo, da solo a bordo, è riuscito a mettersi in salvo grazie all'aiuto di altri due diportisti, ma ha riportato diverse contusioni. Soccorso tempestivamente e trasferito in ospedale, le sue condizioni risultano non gravi.

La Guardia costiera continua ad effettuare gli accertamenti necessari al fine di verificare le cause del sinistro e contestualmente a scongiurare eventuali inquinamenti e verificare le possibilità del recupero dell'unità.