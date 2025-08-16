Femminicidio di Sara Campanella a Messina: esami tossicologici per ricostruire il suicidio di Stefano Argentino

Si attendono gli esami tossicologici, dopo l’autopsia sul corpo di Stefano Argentino, e si attende l’esito dell’inchiesta della Procura di Messina che al momento ha aperto un fascicolo con sette indagati per la morte del 27enne di Noto che ad aprile scorso ha ucciso in pieno giorno per strada a Messina, Sara Campanella, la compagna di università che l'aveva respinto.

Il corpo senza vita di Argentino è stato trovato il 6 agosto scorso nel carcere di Gazzi. Il giovane era in attesa della prima udienza del processo che sarebbe cominciato a settembre. L’autopsia ha confermato la morte per asfissia ma bisognerà capire se il giovane ha ingerito farmaci.

Dopo l’autopsia la salma è stata restituita alla famiglia che ieri a Noto, nel Siracusano, ha potuto celebrare i funerali. Nella chiesa dell’Ecce Homo di Noto erano presenti i familiari e i cugini che alla fine hanno letto alcuni pensieri a lui dedicati. «Emerge tristezza, angoscia e rabbia perché potevano esserci gli strumenti per cambiare la sorte di quanto accaduto.