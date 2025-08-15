Vara di Messina 2025, la partenza e i primi strappi VIDEO

Tanto sforzo e tanta commozione al primo strappo, meno "lungo" del solito con il Cippo che non ha superato la piazza, mentre solitamente i tiratori riuscivano a spingere la machina votiva sulla via Garibaldi. Quest'anno, un'altra novità: non è possibile per giornalisti e cameraman raccontare la processione rimanendo all'interno delle corde. Un secondo strappo "da primato" ha fatto recuperare il "ritardo" della partenza, con la testa della processione che ha raggiunto e superato la via Torrente Trapani.

Lungo il tragitto non sono mancate le difficoltà, determinate anche dall'ormai nota pendenza della via Garibaldi che tende a spostare l'asse della machina votiva, ma i tiratori hanno fatto del loro meglio per mantenere in equilibrio il Cippo. La processione, quest'anno, si è svolta in maniera lievemente più lenta del solito, a causa - hanno spiegato i vogatori - sia dell'aumento dei tiratori che della grande partecipazione all'esterno delle corde, un vero e proprio fiume umano. "L'importante è arrivare - è stato sottolineato dal presidente del "Gruppo storico della Vara" Franco Forami - 10 minuti di ritardo non cambiano l'obiettivo che è quello di arrivare alla fine senza problemi".