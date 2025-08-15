Vara 2025 a Messina tra storie e preghiere: alle vittime di femminicidio e di incidenti, a una figlia, a quei 15 bambini ucraini orfani di guerra

Quest’anno, il clero messinese, con in testa l'arcivescovo Giovanni Accolla e padre Antonello Angemi, il cappellano della Vara, hanno voluto dedicare la processione della Vara 2025 a Sara Campanella, la giovane studentessa di Misilmeri tragicamente uccisa da un collega universitario. “Teniamo strette queste corde – ha detto – come la fede nella Madre Assunta, e preghiamo”. Durante il cammino della Vara, l’invito alla preghiera si è allargato a tutte le vittime di femminicidio e incidenti stradali, in un anno che Messina ricorderà purtroppo per tante vite spezzate, come quella del giovane Gabriele Cavò, morto proprio nei pressi del tragitto della processione.

Lungo le vie gremite, i partecipanti si sono più volte raccolti, rievocando con magliette e dediche i volti, le storie e il dolore delle famiglie, affidando a Dio la loro memoria e invocando un impegno concreto per il rispetto della vita, la dignità della persona e la sicurezza sulle strade.