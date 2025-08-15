Vara 2025 a Messina tra storie e preghiere: alle vittime di femminicidio e di incidenti, a una figlia, a quei 15 bambini ucraini orfani di guerra

Quest’anno, il clero messinese, con in testa l'arcivescovo Giovanni Accolla e padre Antonello Angemi, il cappellano della Vara, hanno voluto dedicare la processione della Vara 2025 a Sara Campanella, la giovane studentessa di Misilmeri tragicamente uccisa da un collega universitario. “Teniamo strette queste corde – ha detto – come la fede nella Madre Assunta, e preghiamo”. Durante il cammino della Vara, l’invito alla preghiera si è allargato a tutte le vittime di femminicidio e incidenti stradali, in un anno che Messina ricorderà purtroppo per tante vite spezzate, come quella del giovane Gabriele Cavò, morto proprio nei pressi del tragitto della processione.
Lungo le vie gremite, i partecipanti si sono più volte raccolti, rievocando con magliette e dediche i volti, le storie e il dolore delle famiglie, affidando a Dio la loro memoria e invocando un impegno concreto per il rispetto della vita, la dignità della persona e la sicurezza sulle strade.
Un momento significativo è stato l’omaggio floreale della prefetta Cosima Di Stani a padre Angemi. La Prefetta, quest’anno, ha voluto che dal balcone della Prefettura, assistessero alla processione 15 bambini ucraini, orfani della guerra, accolti a Messina, per cercare di donare loro un momento di serenità in mezzo al dolore. “A loro – ha detto – abbiamo voluto regalare un po’ di bellezza e speranza”.
Lungo la processione anche la bellezza di gesti semplici, ma estremamente commoventi. Tra questi, il messaggio di un papà ai microfoni di Salvatore De Maria e Rachele Gerace: “Amore di papà, ti amo”, il "grido" dedicato alla figlia che seguiva la Vara da casa. Parole che, tra preghiere e applausi, hanno toccato il cuore. Così come quelle del giovane Samuele che ha esortato tutti, lanciando un appello a valorizzare la città: "Messina è grande e merita tanto, per questo serve che tutti facciano uno sforzo per renderla ancora più bella, è un posto unico al mondo che non va maltrattato".
Storie, dediche e preghiere che sono state abbraccio collettivo in un intreccio di fede, memoria e speranza tra quelle corde, in un filo che unisce un'intera comunità.
