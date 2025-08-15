Salina a lutto per la scomparsa della sindaca-imprenditrice di Malfa Clara Rametta

La comunità di Salina e, in particolare, quella di Malfa, perde una figura straordinaria: Clara Rametta, appassionata sindaca al suo secondo mandato, donna e imprenditrice instancabile, che con coraggio e visione ha saputo imprimere una svolta al futuro della sua terra.

Clara aveva 75 anni ed è stata per tutti la “signora del turismo” a Salina e nelle Eolie. Con il marito Michele Caruso, nel 1988 diede vita al “Signum”, struttura che in breve tempo divenne un punto di riferimento per l’accoglienza nell’arcipelago e che oggi è portata avanti con successo dai figli. Un progetto nato dall’amore per l’isola, trasformato in simbolo di eccellenza e ospitalità.

La sua azione amministrativa è stata caratterizzata da una forte sensibilità per l’ambiente e per lo sviluppo sostenibile. Dalle auto elettriche al fotovoltaico, dal progetto del nuovo porto alla creazione di spazi culturali e di un bus navetta per i cittadini, Clara è stata per Malfa la portavoce di una crescita ecologica e culturale che ha lasciato segni concreti e duraturi. Ma Clara non è stata soltanto un’amministratrice capace: è stata un’amica preziosa, una guida insostituibile, una donna che ha saputo unire fermezza e dolcezza, visione e pragmatismo.