Home / Cronaca / S. Teresa di Riva, un Ferragosto con il mar Ionio da bandiera... marrone

S. Teresa di Riva, un Ferragosto con il mar Ionio da bandiera... marrone

Rivoli di liquami sempre più frequenti ed evidenti in gran parte della riviera. Cittadini e villeggianti si lamentano: «Situazione che ad agosto è diventata più evidente»

Dalla bandiera blu per le spiagge a quella... marrone per il mare. Il passo è stato breve, in questa estate caratterizzata dal calo di presenze più che visibile in tutta la riviera ionica.
Le spiagge sono sempre più vuote, non solo i lettini negli stabilimenti ma anche le aree destinate alla libera balneazione. A questa difficoltà si unisce anche quella di un mare, soprattutto negli ultimi giorni, spesso attraversato da strisce di liquami che rendono impossibile entrare in acqua.
Un problema, a S. Teresa di Riva ma non solo, perché le stesse difficoltà vengono segnalate sino a Nizza di Sicilia e Alì Terme. In particolar modo il fenomeno delle strisce di reflui si nota nella tarda mattinata quando il caldo diventa insopportabile e allora si è costretti a rinfrescarsi esclusivamente alle docce installate in spiaggia.
«Ci vorrebbe un po’ di vento di maestrale o “di terra” - afferma Christian, che di professione fa il docente ma è anche un appassionato di meteorologia - perché così almeno la corrente porterebbe la sporcizia lontano dalla riva». Le lamentele sono parecchie e arrivano sia dai residenti che da chi arriva in paese per un periodo di villeggiatura.
