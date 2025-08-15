S. Teresa di Riva, un Ferragosto con il mar Ionio da bandiera... marrone

Dalla bandiera blu per le spiagge a quella... marrone per il mare. Il passo è stato breve, in questa estate caratterizzata dal calo di presenze più che visibile in tutta la riviera ionica.

Le spiagge sono sempre più vuote, non solo i lettini negli stabilimenti ma anche le aree destinate alla libera balneazione. A questa difficoltà si unisce anche quella di un mare, soprattutto negli ultimi giorni, spesso attraversato da strisce di liquami che rendono impossibile entrare in acqua.

Un problema, a S. Teresa di Riva ma non solo, perché le stesse difficoltà vengono segnalate sino a Nizza di Sicilia e Alì Terme. In particolar modo il fenomeno delle strisce di reflui si nota nella tarda mattinata quando il caldo diventa insopportabile e allora si è costretti a rinfrescarsi esclusivamente alle docce installate in spiaggia.

«Ci vorrebbe un po’ di vento di maestrale o “di terra” - afferma Christian, che di professione fa il docente ma è anche un appassionato di meteorologia - perché così almeno la corrente porterebbe la sporcizia lontano dalla riva». Le lamentele sono parecchie e arrivano sia dai residenti che da chi arriva in paese per un periodo di villeggiatura.

