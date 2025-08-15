Ponte sul Mela, slitta la riapertura: proroga di 30 giorni all’impresa

Slitta ancora la conclusione dei lavori di consolidamento e ricostruzione dell’impalcato del ponte sul torrente Mela, lungo la Strada provinciale 75/b, che collega i territori di Barcellona Pozzo di Gotto e Milazzo.

Con un provvedimento firmato dall’ingegnere capo Santi Trovato, responsabile unico del procedimento e dirigente del Servizio del Genio Civile di Messina, è stata concessa una proroga di 30 giorni per il completamento dell’opera. Il nuovo termine contrattuale per il completamento dell’opera è stato fissato per il prossimo 11 settembre 2025. La richiesta di rinvio - per i cronici ritardi accumulati nei lavori di consolidamento dei piloni e della ricostruzione dell’impalcato - era arrivata il 5 agosto scorso dall’impresa esecutrice “Z. Costruzioni S.r.l.” di Aragona, in provincia di Agrigento, che opera per conto dell’ATI, aggiudicataria della gara, guidata da “Athanor Consorzio Stabile Scarl” di Bari. La società aveva motivato la domanda di una proroga con le difficoltà operative riscontrate in cantiere, in particolare a seguito dell’ordinanza emanata dal Presidente della Regione il 26 giugno 2025.

