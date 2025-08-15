Patti, chirurgia... a mezzo servizio. L’Asp: "Riapertura immediata"

«Disporre l’immediata attivazione, senza alcun limite, di tutte le attività chirurgiche in emergenza/urgenza e programmare, 7 giorni su 7, e 24 ore su 24, tutte le attività che l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Patti deve garantire, riavviando anche immediatamente i ricoveri urgenti».

L’articolo/denuncia pubblicato lo scorso 12 agosto dalla “Gazzetta del Sud” ha subito scosso i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina che, con un ordine di servizio firmato dal direttore generale Giuseppe Cuccì hanno, nella stessa giornata, sollecitato il direttore dell’Unità operativa, dott. Fabio Crescenti, e il responsabile della direzione medica dell’ospedale tirrenico a procedere «alla riattivazione integrale delle attività nell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Patti».

