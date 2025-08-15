Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Patti, chirurgia... a mezzo servizio. L’Asp: "Riapertura immediata"

Patti, chirurgia... a mezzo servizio. L’Asp: "Riapertura immediata"

Dopo l’articolo pubblicato dalla “Gazzetta del Sud” il direttore generale dell’Azienda, Giuseppe Cuccì, ha inviato un ordine di servizio al presidio ospedaliero di Patti

«Disporre l’immediata attivazione, senza alcun limite, di tutte le attività chirurgiche in emergenza/urgenza e programmare, 7 giorni su 7, e 24 ore su 24, tutte le attività che l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale dell’ospedale di Patti deve garantire, riavviando anche immediatamente i ricoveri urgenti».

L’articolo/denuncia pubblicato lo scorso 12 agosto dalla “Gazzetta del Sud” ha subito scosso i vertici dell’Azienda sanitaria provinciale di Messina che, con un ordine di servizio firmato dal direttore generale Giuseppe Cuccì hanno, nella stessa giornata, sollecitato il direttore dell’Unità operativa, dott. Fabio Crescenti, e il responsabile della direzione medica dell’ospedale tirrenico a procedere «alla riattivazione integrale delle attività nell’Unità operativa complessa di Chirurgia generale del presidio ospedaliero di Patti».
