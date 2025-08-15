Messina, il subcommissario Trovato: «Ci stiamo giocando il futuro, non è solo Ponte e Risanamento»

Il suo è un punto di osservazione privilegiato. Da tecnico, da uomo delle istituzioni, da chi ha un ruolo di primo piano in una città che, tra presente e futuro, è destinata a cambiare rapidamente volto. Una trasformazione che, da tecnico, Santino Trovato, presidente dell’ordine degli ingegneri e subcommissario per il risanamento, guarda con l’occhio del professionista ma anche del cittadino.

«È un momento di grande trasformazione urbana e sociale ma lo può essere anche economica – sottolinea – in Italia ci sono diverse città che stanno vivendo grandi trasformazioni e le dobbiamo vivere, non subire, ma occorre attrezzarci tutti».

Il tutti è riferimento a chi, in città, ha ruolo, parole e idee. Il Ponte sullo Stretto sarà uno spartiacque. «Il tavolo Ponte convocato dal sindaco per il 19 agosto sarà un passaggio importante per capire tutti, insieme alla politica, a che punto siamo arrivati. Un tavolo necessario perché arriva dopo l’ok del Cipess. La nostra grande attenzione è per i cantieri in città e fa bene il sindaco a volere che Webuild condivida le scelte di grande impatto con la città. Noi abbiamo il compito anche di mettere al corrente i cittadini di cosa accadrà realmente».

