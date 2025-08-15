Messina, disagi idrici a Ferragosto: possibile guasto al serbatoio di Torre Faro

Disagi idrici in vista nella zona di Torre Faro a Messina. AMAM ha comunicato che, a causa di un possibile guasto al serbatoio della zona, la distribuzione dell’acqua sarà temporaneamente sospesa.

L’azienda ha spiegato che l’interruzione è necessaria per consentire le verifiche tecniche e individuare l’origine del problema, così da procedere poi alla riparazione. I tecnici di AMAM sono già al lavoro sul posto per effettuare gli interventi urgenti.

Per limitare i disagi alla popolazione, la municipalizzata ha annunciato l’attivazione di servizi aggiuntivi di approvvigionamento tramite autobotti, che garantiranno la fornitura d’acqua nelle aree interessate dalla sospensione.

Non sono ancora stati comunicati i tempi esatti per il ripristino del servizio.