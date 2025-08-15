Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Cronaca / Le corde, gli strappi, la girata... Benvenuti a Messina: oggi è la città della Vara

Le corde, gli strappi, la girata... Benvenuti a Messina: oggi è la città della Vara

L’attesa non finisce mai. Si comincia già dal primo mattino con la legatura delle gomene Poi, alle 18,30, al grido di “Viva Maria”, parte la più affascinante processione d’Italia

È il giorno più atteso. Quello da vivere istante per istante. Senza fretta, con leggerezza. Con passione (che ci accomuna tutti), con la fede (per chi ha questo dono), con la voglia di esserci e di condividere. È il giorno in cui certe cose, certi momenti, certi segni, assumono un significato particolare.
Le corde
È il primo di questi segni. Il più importante. Senza le corde non ci sarebbero i tiratori, senza i tiratori la Vara resterebbe ferma, come un oggetto inanimato. E invece è un Carro che vive e che corre grazie a quella selva di braccia e di mani delle divise bianche e azzurre. Alle 7 di stamane il primo rito sarà già compiuto: la legatura delle gomene. Non è un momento banale. Si tratta di fissare quelle corde di canapa, lunghe 120 metri ciascuna e dal diametro di 5 centimetri, dalle quali, poi, dipenderà l’equilibrio complessivo della poderosa “machina” dell’Assunta. Le corde sono protagoniste per tutto il percorso e lo saranno, poi, ancor di più alla fine, quando tutto è stato compiuto e si è giunti a piazza Duomo.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province