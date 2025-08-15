La Vara di Messina, un mare ondeggiante di cuori. Rito collettivo di terra e cielo

Ogni città ha la sua Festa. Catania ha Sant’Agata, Palermo la sua Rosalia. Ma la Vara è la Vara. Campanilismo? Sì, lo è e non ce ne vergogniamo. Ma dov’è in Italia, e nel mondo, una processione che sia simile a quella messinese? Ce ne sono in numero infinito, ma nessuna è paragonabile a questo mare ondeggiante di divise bianche e azzurre, che trascinano il Carro dell’Assunta, come fossero le due braccia di un unico corpo. La sconvolgente bellezza di un rito popolare, come quello che si rinnova in riva allo Stretto ogni Ferragosto, è in quella capacità di connettere centomila persone a tradizioni ancestrali, proiettando il passato nel presente, creando quel senso di appartenenza e di identità di cui una comunità non può fare a meno.
Qualcuno ha detto che i messinesi hanno smarrito sé stessi, che questo non è più lo stesso popolo di una volta, proprio perché si sarebbe persa l’antica identità. Parzialmente è vero, ma anche questo è solo un luogo comune di chi rimpiange epoche idealizzate nella propria memoria, che forse non sono mai esistite. Perché ogni stagione porta i suoi frutti, buoni o marci che siano, perché il mitico Eldorado è solo un miraggio ed è qui, ora, che si vive e si ri-costruisce il senso di appartenenza e l’identità di un popolo.
E questo rito collettivo, questo connubio di sacro e profano, cielo e carne, terra e angeli, sudore e preghiera, ci aiuta a ritrovarci, tutti insieme, perché nessuno è un’isola. Connessione, è la parola magica. Entrare nel flusso, sporcarsi le mani, non giudicare, essere capaci di camminare nel fango e di scorgere le stelle, è tutto in quel correre e fermarsi, in quegli strappi quasi violenti, in una selva di mani aggrappate alle corde e di piedi sanguinanti sull’asfalto, in quella “girata”, in quell’approdo nel porto sicuro di una piazza stracolma, come fosse la fine di un viaggio pericoloso e affascinante. Sempre lo stesso viaggio, un viaggio sempre diverso ogni anno.
Siamo in cammino. Anzi, sarebbe meglio dire in navigazione (ecco perché tra i tiratori ci sono i timonieri e i vogatori, è un Vascello che si muove su acque perigliose, è come solcare lo Stretto diventato strada). E la lezione più profonda di questa Festa che ci continua a far vivere esperienze sempre nuove, è che il passo di uno dipende dal passo dell’altro, il Carro si muove solo se è spinto all’unisono, bisogna aggrapparsi a un appiglio per non cadere, si deve saper cantare, pregare, ridere, urlare, piangere, senza spocchia, senza vergogna, senza conformarsi a comodi clichè.
Cos’è la Vara? Ognuno ha la sua risposta. Ma è quasi impossibile esprimerla a parole. Forse è il silenzio della notte, nella città che si è svuotata, dopo la magia dei fuochi d’artificio, quando tutti, sporchi, stanchi, sudati, ma felici, sono tornati a casa. Ed è il racconto degli anziani alle nuove generazioni. È il passaggio del testimone ai messinesi che vengono da altre culture, da altri Paesi, come i nostri fratelli filippini e cingalesi.
È la consapevolezza che dietro alla Madonnina – persona reale per chi crede, un simbolo, un richiamo di tenerezza, l’ancestrale protezione materna, il filo di Arianna che riannoda tutte le ere trascorse – c’è Messina in cammino. La città che odiamo e che amiamo. Unica, come la sua Vara.
