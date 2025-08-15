La Vara di Messina, un mare ondeggiante di cuori. Rito collettivo di terra e cielo

Ogni città ha la sua Festa. Catania ha Sant’Agata, Palermo la sua Rosalia. Ma la Vara è la Vara. Campanilismo? Sì, lo è e non ce ne vergogniamo. Ma dov’è in Italia, e nel mondo, una processione che sia simile a quella messinese? Ce ne sono in numero infinito, ma nessuna è paragonabile a questo mare ondeggiante di divise bianche e azzurre, che trascinano il Carro dell’Assunta, come fossero le due braccia di un unico corpo. La sconvolgente bellezza di un rito popolare, come quello che si rinnova in riva allo Stretto ogni Ferragosto, è in quella capacità di connettere centomila persone a tradizioni ancestrali, proiettando il passato nel presente, creando quel senso di appartenenza e di identità di cui una comunità non può fare a meno.

Qualcuno ha detto che i messinesi hanno smarrito sé stessi, che questo non è più lo stesso popolo di una volta, proprio perché si sarebbe persa l’antica identità. Parzialmente è vero, ma anche questo è solo un luogo comune di chi rimpiange epoche idealizzate nella propria memoria, che forse non sono mai esistite. Perché ogni stagione porta i suoi frutti, buoni o marci che siano, perché il mitico Eldorado è solo un miraggio ed è qui, ora, che si vive e si ri-costruisce il senso di appartenenza e l’identità di un popolo.

E questo rito collettivo, questo connubio di sacro e profano, cielo e carne, terra e angeli, sudore e preghiera, ci aiuta a ritrovarci, tutti insieme, perché nessuno è un’isola. Connessione, è la parola magica. Entrare nel flusso, sporcarsi le mani, non giudicare, essere capaci di camminare nel fango e di scorgere le stelle, è tutto in quel correre e fermarsi, in quegli strappi quasi violenti, in una selva di mani aggrappate alle corde e di piedi sanguinanti sull’asfalto, in quella “girata”, in quell’approdo nel porto sicuro di una piazza stracolma, come fosse la fine di un viaggio pericoloso e affascinante. Sempre lo stesso viaggio, un viaggio sempre diverso ogni anno.