Messina, la Vara 2025 in diretta: la lunga maratona di RTP

La partenza e il primo strappo

Tanto sforzo e tanta commozione al primo strappo, meno "lungo" del solito con il Cippo che non ha superato la piazza, mentre solitamente i tiratori riuscivano a spingere la machina votiva sulla via Garibaldi. Quest'anno, un'altra novità: non è possibile per giornalisti e cameraman raccontare la processione rimanendo all'interno delle corde. Un secondo strappo "da primato" ha fatto recuperare il "ritardo" della partenza, con la testa della processione che ha raggiunto e superato la via Torrente Trapani