Messina, la Vara 2025 in diretta: la lunga maratona di RTP

Il 15 agosto, a Messina, il tempo si ferma per lasciare spazio all'appuntamento più atteso dell'anno che unisce fede, tradizione e identità: la festa dell’Assunta e la solenne processione della Vara.
Con oltre cinquecento anni di storia, è una delle processioni più antiche di Sicilia e uno dei più celebri carri devozionali d’Europa, simbolo intramontabile della città.
Dai 200 degli albori a 2000 tiratori di oggi. Quest’anno le due possenti gomene misurano 125 metri ciascuna — circa dieci in più rispetto allo scorso anno — permettendo a un centinaio di "nuove leve" di unirsi allo sforzo collettivo che muove l’imponente macchina votiva. Un impegno fisico e spirituale che coinvolge l’intera comunità e la folla che accompagna il passaggio della Vara.
Live
La partenza e il primo strappo
Tanto sforzo e tanta commozione al primo strappo, meno "lungo" del solito con il Cippo che non ha superato la piazza, mentre solitamente i tiratori riuscivano a spingere la machina votiva sulla via Garibaldi. Quest'anno, un'altra novità: non è possibile per giornalisti e cameraman raccontare la processione rimanendo all'interno delle corde. Un secondo strappo "da primato" ha fatto recuperare il "ritardo" della partenza, con la testa della processione che ha raggiunto e superato la via Torrente Trapani
I fuochi d'artificio dalla villetta di piazza Castronovo
E' il segnale che tutto può iniziare. La batteria di fuochi, quest'anno giallorossi, ha anticipato la tradizionale partenza della Vara. La raffica arrivata puntuale 5 minuti prima delle 18.30 è durata più degli anni precedenti. Tutto al grido di "Viva Maria" tra le lacrime dei tiratori e la folla già assiepata in ogni angolo di piazza Castronovo e lungo la via Garibaldi
Il sindaco Basile: "Un evento che vogliamo sempre più migliorare"
"E' un evento che stiamo cercando di strutturare sempre in maniera più seria perchè vogliamo migliorarci anche istituendo un albo dei tiratori, è grazie a loro se questa festa è possibile, per questo li ringrazio e li saluto" ha detto Basile, quasi abbracciando uno per uno i tiratori più vicini al Cippo.
Lo svolgimento delle gomene e l'accaparramento delle corde
Le corde tese al cielo, dopo lo svolgimento e l'accaparramento che vede intere generazioni di tiratori che cercano di posizionarsi sempre nello stesso punto. Padre Antonello Angemi ha ricordato che la Vara di quest'anno è stata dedicata a Sara Campanella: "Teniamo strette queste corde - ha detto - come la fede nella Madre Assunta e preghiamo".
