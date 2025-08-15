Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Follia a Santa Teresa di Riva, giovane con un coltello semina il terrore per strada

Si tratta di un bagnino 23enne di Sant'Alessio Siculo che ha dato in escandescenze ferendo diverse persone

Mattinata di terrore a Santa Teresa di Riva, dove un bagnino 23enne di Sant'Alessio Siculo ha dato in escandescenze ferendo diverse persone, prima di essere bloccato a fatica dalle Forze dell'ordine. Intorno alle 11 il giovane si è scagliato contro chiunque gli capitasse davanti al centro del paese e a farne le spese sono stati un uomo in sella al suo scooter, caduto a terra, e altre persone, una delle quali conoscendolo ha provato a calmarlo. Ma di tutta risposta l’uomo ha continuato a sferrare pugni e calci a chiunque tentasse di farlo ragionare, fin quando è entrato all'interno di una pescheria e ha afferrato un grosso coltello, brandendolo all'indirizzo di chiunque si mettesse davanti per bloccarlo.

Il bagnino alessese ha raggiunto la Statale 114 mentre alcuni volenterosi cercavano di fermarlo e un operatore ecologico è riuscito a disarmarlo, facendogli cadere il coltello a terra: subito dopo è giunta una pattuglia della Polizia locale che è riuscita a bloccarlo a fatica, ma il 23enne si è rialzato percorrendo alcuni metri in direzione Messina, mentre i giovani che lo hanno inseguito fin dall'inizio e hanno riportato ferite continuavano a prodigarsi per fermarlo, scagliandogli contro anche pedane in legno.

La sua corsa è finita poco dopo, quando è stato atterrato dopo aver colpito un anziano in bicicletta. Nessuno, fortunatamente, è rimasto ferito dal coltello. Sul posto sono giunte due pattuglie dei Carabinieri delle Stazioni di Santa Teresa di Riva e Mongiuffi Melia e dopo alcuni momenti concitati i militari dell'Arma hanno ammanettato il giovane, trasferito da un'ambulanza del 118 all'ospedale "San Vincenzo" di Taormina.

