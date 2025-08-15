Follia a Santa Teresa di Riva, giovane con un coltello semina il terrore per strada

Mattinata di terrore a Santa Teresa di Riva, dove un bagnino 23enne di Sant'Alessio Siculo ha dato in escandescenze ferendo diverse persone, prima di essere bloccato a fatica dalle Forze dell'ordine. Intorno alle 11 il giovane si è scagliato contro chiunque gli capitasse davanti al centro del paese e a farne le spese sono stati un uomo in sella al suo scooter, caduto a terra, e altre persone, una delle quali conoscendolo ha provato a calmarlo. Ma di tutta risposta l’uomo ha continuato a sferrare pugni e calci a chiunque tentasse di farlo ragionare, fin quando è entrato all'interno di una pescheria e ha afferrato un grosso coltello, brandendolo all'indirizzo di chiunque si mettesse davanti per bloccarlo.

Il bagnino alessese ha raggiunto la Statale 114 mentre alcuni volenterosi cercavano di fermarlo e un operatore ecologico è riuscito a disarmarlo, facendogli cadere il coltello a terra: subito dopo è giunta una pattuglia della Polizia locale che è riuscita a bloccarlo a fatica, ma il 23enne si è rialzato percorrendo alcuni metri in direzione Messina, mentre i giovani che lo hanno inseguito fin dall'inizio e hanno riportato ferite continuavano a prodigarsi per fermarlo, scagliandogli contro anche pedane in legno.