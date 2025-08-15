Ferragosto a Giardini Naxos, spiagge assediate da tende e gazebo: ristoratore aggredito da due turisti

Migliaia di bagnanti hanno preso d’assalto le spiagge di Giardini Naxos, nel Messinese, la notte scorsa. Sugli arenili, nella zona compresa tra Recanati e Schisò, sono state allestite, malgrado i divieti, centinaia di tende per dare il benvenuto al Ferragosto e sono stati effettuati servizi di controllo da parte della Polizia Locale, Capitaneria di Porto e carabinieri che hanno tentato di fare smontare gazebo e tende. Bloccati anche i tentativi di allestire falò. Momenti di apprensione si sono vissuti nella zona di Recanati perché un ristoratore, nel tentativo di limitare gli accessi alla sua toilette, è stato aggredito da due turisti stranieri. Il ristoratore è stato condotto al vicino ospedale San Vincenzo di Taormina dove gli è stata suturata una ferita alla testa. Nella mattinata, attorno alle 5, sono proseguiti i controlli da parte di una piccola task force alla quale hanno preso parte anche alcuni amministratori locali. Nottata tranquilla, invece, nelle vicine spiagge di Taormina: sugli arenili di Mazzeo, Isolabella e Villagonia non si sono registrate criticità. Il sindaco di Taormina, Cateno De Luca, assieme al suo «esercito» (così lo ha definito), ha effettuato controlli a partire dalle prime ore del mattino in spiagge comunque prive di tende, fuochi o gazebo.