Vastissimo incendio a Cesarò, bilancio pesante: oltre 600 ettari andati inceneriti

È grave il bilancio di un vastissimo incendio divampato fino alla tarda serata di ieri in territorio di Cesarò. Oltre 600 gli ettari di terreno andati inceneriti dal rogo innescato lungo la strada statale 120 ed in breve estesosi fino a raggiungere la strada provinciale 167 dell’Ancipa. Diverse le contrade interessate nel territorio di Cesarò, da Cara a Porcaria, da Fella Diedera a Ruggirà e Pietra Rossa.

Impegnate per ore sul posto le squadre dei Vigili del Fuoco, intervenuti anche con mezzi aerei, il personale del Corpo Forestale, le forze dell’Ordine che operano sul territorio, volontari e cittadini stessi, allevatori ed agricoltori, che si sono prodigati in ogni modo per trarre in salvo i capi di bestiame e tentare di arginare le fiamme. «Sono pesantissime le ripercussioni per le numerose aziende presenti sul quel territorio e per l’intero settore agricolo e zootecnico», ha denunciato la sindaca di Cesarò Katia Ceraldi che nella mattinata di oggi ha richiesto la convocazione di un tavolo tecnico urgente alla Prefettura di Messina, alla Città metropolitana, ai vertici della Protezione Civile ed ai rappresentanti istituzionali di territorio.