Taormina, si schianta su un muretto in bici e vola per 7 metri: 22enne finisce in ospedale

Tragedia sfiorata nel tardo pomeriggio di oggi a Taormina. Una ciclista che viaggiava lungo la via Luigi Pirandello, la Strada provinciale 10 che collega la Statale 114 al centro cittadino, ha perso il controllo della sua mountain e-bike ed è precipitata nel terreno sottostante. La donna, una nigeriana di 24 anni, nel percorrere un tornante in discesa non è riuscita a mantenere la condotta del mezzo a due ruote, sembrerebbe per un guasto ai freni, e si è schiantata sul muretto e sul guardrail che delimitano la strada, precipitando nel vuoto per circa sette metri e finendo nella proprietà di una struttura ricettiva che si trova nell’area sottostante la via Pirandello. A notare l’incidente sono stati alcuni passanti, che hanno allertato i soccorsi cercando di prestare il primo aiuto.
Sul posto sono giunti poco dopo i Vigili del Fuoco del Distaccamento di Letojanni e un’ambulanza del 118 e i soccorritori hanno recuperato la giovane ferita riportandola in strada; dopo le prime cure sul posto, è stata condotta dal personale sanitario al pronto soccorso dell’ospedale “San Vincenzo” di Taormina. Nella caduta ha riportato un politrauma, ma non sarebbe in pericolo di vita.
