Riaperto il museo archeologico di Tripi: alla scoperta dei tesori di Abakainon, una nuova esperienza inclusiva

U

n importante orizzonte condiviso con l’intera comunità. «Stiamo vivendo un nuovo momento di questo museo», ha esordito il sindaco Michele Lemmo, nell’introdurre le novità del museo archeologico “Santi Furnari” che ha riaperto ufficialmente le sue porte al pubblico. Un sito profondamente rinnovato grazie ai fondi del Pnrr, che hanno consentito non solo di mettere in sicurezza l’ottocentesco palazzo, ma anche di abbatterne le barriere architettoniche e cognitive, consentendo alle persone con disabilità di poter ammirare le meraviglie rinvenute nella necropoli di contrada Cardusa, alle quali si aggiunge oggi una selezione dei reperti rinvenuti nell’agorà di contrada Piano, testimonianze della grandezza dell’antica città di Abakainon.

Un’area da vincolare al più presto, ha sottolineato il direttore del Parco archeologico di Tindari, Giuseppe Natoli. Scavi di Piano che, come ha confermato ai numerosi visitatori presenti la dottoressa Maria Ravesi, della Soprintendenza di Messina, direttrice scientifica delle ultime campagne, si intende estendere dopo l’estate. È stata redatta una perizia da 400.000 euro per riportare alla luce tutta l’imponente stoà porticata, con la Regione che ha già impegnato una prima tranche di 50 mila euro.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale